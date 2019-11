Рос Браун отговори кой е по-добър между Шумахер и Хамилтън

Люис Хамилтън вероятно ще засенчи седемте титли на Михаел Шумахер, ако остане в Мерцедес, смята Рос Браун. Това, обаче, не означава, че той е по-добрият от двамата.

"Мерцедес са силен отбор" обясни Браун. "Дори с новите регулации те ще успеят да се пригодят със сигурност. Ако Люис остане, той ще спечели още шампионати. Според мен интригата е дали той иска още предизвикателства. Михаел спечели две титли с Бенетон, но след това поиска да спечели и с Ферари, което е голямо предизвикателство. Иска ли Люис да се впусне в нещо ново, преди да завърши кариерата си, или ще предпочете да продължи с това, което му е познато и стабилно?"

Ченъл 4 попитаха директно Браун (който е работил и с двамата пилоти) кой от тях е по-добрият пилот? "Не мисля, че този въпрос има отговор. Те са твърде различни. Характерът и подходът на Михаел бяха напълно различни от тези на Люис. Казвал съм го и преди – когато започнах работа с Люис, бях доста нервен, защото подходът му е прекалено различен, но пък за него това работи".

"Не бих махнал нищо от Хамилтън. Той е изключителен професионалист, но пък личният му живот е напълно различен от този на Шумахер. Михаел беше почти монах в това отношение. Между двамата има огромен контраст. За мен беше необходимо доста време, за да свикна с Люис, но той е брилянтен пилот".

