Хорнер обясни защо Ред Бул биха Мерцедес на правите в Бразилия

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер е на мнение, че преимуществото на отбора му на правите в Бразилия се дължи колкото на двигателя, толкова и притискателната сила. Преди състезанието конкурентите смятаха, че Хонда няма да се представи добре, тъй като по-голямата надморска височина и разреденият въздух по принцип се отразяват негативно. Само че Макс Верстапен спечели полпозишън и победа, а Хорнер обръща внимание, че настройките също са били много важни.

"Трябва да погледнете и нивата на притискателна сила. Според мен, Мерцедес имаха по-високо притискане от нас, което им помогна в състезанието, но не и в квалификацията.

"Те бяха доста конкурентоспособни в състезанието, а в края на стинтовете бяха по-силни от нас. Начинът, по който си избрал да постигаш времената, винаги съдържа някакъв компромис".

