Хамилтън обяви кога ще се пенсионира от Ф1

Люис Хамилтън обяви кога смята да се оттегли от Формула 1: това ще стане в момента, в който спортните ангажименти ще започнат да натежават на личния му живот. Британецът завършва своя тринайсети сезон във Ф1, като в шест от тях е бил шампион. През 2020 той ще бъде вторият най-възрастен пилот на решетката след Кими Райконен. За момента не се знае, обаче, кого ще привлекат Уилямс за единственото свободно място, останало за догодина.

При участие в Шоуто на Греъм Нортън по английската телевизия Люис бе попитан няма ли да започне да му тежи възрастта в скоро време. 34-годишният Хамилтън отговори, че решението кога да се оттегли ще дойде не толкова заради физическото натоварване, а заради психическото.

"Времето ми за реакция все още е доста добро. По някое време то ще се влоши, но това може да се оправи с подходящи тренировки. Все пак смятам, че идва момент, в който нещата започват да ти тежат. Изискванията във Ф1 са много високи, жертвите, които човек прави, за да бъде на най-високо ниво нарастват всяка година."

"Започва да ти отнема все повече от времето за семейството, за приятелите… Идва момент, в който просто вече не искаш да продължаваш" завърши Хамилтън. За момента, обаче, шесткратният световен шампион остава напълно мотивиран да се състезава срещу младите надежди и след навлизането на новите правила през 2021.

