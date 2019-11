Успехът на Хамилтън и Мерцедес доказва, че има нужда от първи и втори пилот

Четирикратният световен шампион Ален Прост е на мнение, че топ отборите се нуждаят от ясно определени първи и втори пилот, за да имат успех. Французинът посочи като доказателство успехите на Мерцедес в последните години, където Люис Хамилтън е лидер, а Валтери Ботас изпълнява поддържаща роля.

"Ако погледнете пилоти като Михаел Шумахер, Айртон Сена, дори Себастиан Фетел и Макс Верстапен, виждате все повече, че има нужда от номер едно и две. Разбира се, това е трудно, защото не е нещо, което всеки би искал. Но ако отборът работи на най-високо ниво, такова разпределение може да внесе голямата разлика".

"Люис и Валтери могат да се справят с тази ситуация. Валтери е съвсем малко назад, защото е много бърз, но Люис се оказва винаги по-силен".

Миналото на Ален Прост като активен пилот не идва в подкрепа на казаното сега. Именно той е част от най-легендарното съперничество между съотборници – от времето, когато се състезаваше заедно със Сена в Макларън. Кулминацията на взривоопасната им вражда беше през 1989, когато катастрофа между двамата в Гран при на Япония реши титлата в полза на Прост.

Prost: Hamilton, Mercedes success proves number one and two is needed https://t.co/0s40ilCuzo #F1 #Hamilton