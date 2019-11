Има сбъркани неща във Ф1, смята Фетел

Себастиан Фетел изрази своето разочарование, че бъдещето на Нико Хюлкенберг във Ф1 е под въпрос. След като Рено реши да освободи немеца, за него се очертава поне една година без титулярно място на стартовата решетка. На негово място във френския тим ще се състезава Естебан Окон.

Хюлкенберг е с постоянно силно присъствие в средата на колоната от 2012 насам, но никога не е бил в топ отбор. Сега Рено са решили, че младият Окон ще даде повече на отбора, отколкото Нико. Повечето от Ф1 общността е тъжна от очертаващото се отсъствие на Хюлкенберг през 2020, в това число и Фетел:

"Познавам Нико откакто се състезавахме като деца. Фактът, че пилот като него няма място, е много горчив. Това е пример, че някои неща са сбъркани във Ф1. Надявам се той да се завърне, защото има голям потенциал, а пък аз не искам да съм единственият немец тук".

Nico Hulkenberg’s departure from Formula 1 shows that ‘some things are wrong” about the category claims Ferrari driver Sebastian Vettel. https://t.co/nlyQgNZlct pic.twitter.com/5AVpO7n1h1