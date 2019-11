Верстапен ще избере първо синьо, после сребърно

Макс Верстапен ще предпочете синьо пред сребърно, когато трябва да избира отбор, но няма да допусне никакви слухове да попречат на представянето му. Холандецът има договор с Ред Бул до края на 2020, след което ще бъде свободен агент. Той често е свързван с преминаване в Мерцедес, отчасти защото баща му Йос Верстапен е близък с Тото Волф. Засега, обаче, Макс няма намерение да се мести.

"Избирам синьо. Това е любимият ми цвят. Иначе – може и сребърно. Но това няма общо с Мерцедес и Ферари, просто сребърното стои по-добре на стена, отколкото червено. Знам за слуховете, но те не ми влияят по никакъв начин".

"Ясно ми е како трябва да правя – да карам възможно най-бързо. Това ми доставя удоволствие. Външните неща въобще не ме вълнуват".

През този сезон 22-годишният холандец срещна нов съперник в лицето на Шарл Леклер, с когото направиха страхотни борби в Австрия и Великобритания. Верстапен не смята, обаче, че Леклер ще бъде единственият му силен опонент.

"Според мен не сме само ние с Шарл, има и други добри. Ландо Норис е много талантлив. Може би и Джордж Ръсел, но в Уилямс е трудно да се прецени. В крайна сметка, няколко представители на това поколение ще се борят за титлата, щом по-старите се оттеглят".

