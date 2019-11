Второ място никога няма да е достатъчно за Ферари

През този сезон Ферари смятаха, че могат да притискат Мерцедес чак до Абу Даби. Само че Сребърните стрели доминираха първата половина от сезона, така че за италианците остава надеждата за догодина. Шефът на тима Матиа Биното предвижда натоварена зима и заявява, че второто място в шампионата никога няма да бъде достатъчно.

"Разбира се, че да завършим втори няма как да е достатъчно добро постижение за Ферари, така че ние очакваме доста интензивна зима, когато ще продължим да се развиваме. Целта е да се завърнем по-силни, за да посрещнем предизвикателствата, които ни очакват".

"През сезона имаше подеми и спадове: първата част на сезона не мина така, както очаквахме, но аз оценявам по достойнство факта, че не се предадохме, запретнахме ръкави и отвърнахме на удара".

"Трябва да се отбележи начинът, по който реагирахме след лятната пауза – с три поредни победи, както и поредица от шест последователни полпозиции. Разбира се, победата ни на "Монца", която дойде само ден след невероятното честване на нашата 90-годишнина".

Scuderia boss Mattia Binotto says a "very intense" winter lies ahead for Ferrari, because finishing second "will never be good enough" for the House of Maranello. https://t.co/vXi71lI4mp