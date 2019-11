След Розберг няма кой да предизвика Хамилтън

Бившият собственик на едноименния отбор Еди Джордан е на мнение, че няма кой да предизвика Люис Хамилтън, след "умния Розберг" за седма титла. Пилотът на Мерцедес за пореден път смаза опонентите си, след като записа 8 победи от първите 12 състезания, а в Остин подпечата шестия си световен трофей.

Ред Бул и Ферари успяха да стопят разликата с Макс Верстапен и Шарл Леклер начело на новото поколение. Джордан, обаче, не смята, че те са в състояние да спрат Хамилтън.

"Той имаше нужда да отметне и шестата, за да започне да си мисли за следващия сезон и по всяка вероятност за седмата титла."

"Той се намира на перфектното място, в това няма съмнение. Той е много мотивиран млад човек, който иска да покаже на хората, че продължава да е все така бърз и все така ще поддържа тръпката."

"Честно казано, той няма нужда да се подобрява повече. Просто трябва да продължава, защото никой реално не може да му се противопостави. Затова смятам, че той е най-добрият пилот във Формула 1. Мисля, че изпусна нещата само срещу Розберг. Нико е умен и реши да се оттегли, защото беше ясно, че няма да може да повтори успеха си, ако Люис продължава в същия дух".

"Люис е в свое собствено кралство. Може да доминира както си иска".

