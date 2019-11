Мерцедес са по-бавни от Ферари и Ред Бул

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас подозира, че техният болид е изостанал зад Ферари и Ред Бул по отношение на скоростта, но не се притеснява за 2020. Финландецът е на мнение, че представянето на Биковете в Бразилия е хванало Сребърните стрели неподготвени. А сега немският тим отива в Абу Даби със съмнението, че вече са третата най-бърза кола.

"Знаехме, че ще са силни, но те бяха по-силни, отколкото очаквахме, особено на правите отсечки" каза Ботас. "Колата им е много силна на завоите, беше доста подобно на нас, но сега са вече по-добри".

"Ако сравняваме началото и края на сезона, Ред Бул направиха доста солиден прогрес. Следващият сезон колата ще бъде нова, сигурен съм, че всички отбори са отбелязали някакъв напредък, което ще си проличи в тестовете."

