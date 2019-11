Албън смята да доближи Верстапен през 2020

Алекс Албън е убеден, че може да стопи разликата до съотборника си в Ред Бул Макс Верстапен през 2020. Британецът от тайландски произход започна първия си сезон във Ф1 през 2019 в отбора на Торо Росо, но получи уникален шанс да блесне в по-големия отбор, след като тимът го размени с Пиер Гасли. Албън все още е далече от Верстапен, но без съмнение показа стабилни качества.

"Все още опознавам колата и усъвършенствам детайлите, които мога, и които ме карат да се чувствам по-спокоен. Много зависи от времето, прекарано в болида, и възможностите да експериментираш по различен начин. Искам да си намеря точното място, зоната, в която да се чувствам най-добре, и в която мога да постигна най-добри резултати".

"Ясно ми е, че ще отнеме време, така че нямам търпение за тестовете в Абу Даби, а още повече за предсезонните тестове. По време на състезателен уикенд човек няма възможност да прави много промени, защото времето е ограничено. Когато успея да настъпя колата както си искам, тогава ще се чувствам най-добре".

