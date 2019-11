Уилямс избраха Латифи на мястото на Кубица

Уилямс официално потвърдиха, че Николас Латифи ще замени Роберт Кубица през 2020. С това решение стартовата решетка за следващия сезон е вече запълнена, така че Нико Хюлкенберг също остава без място.

Латифи, който води в шампионата Ф2, беше очакван избор за Уилямс. Той взе участие в шест тренировъчни сесии за тима от Гроув тази година. Клеър Уилямс обяви, че всички са много впечатлени от постигнатото от Николас във Формула 2 и от отдадеността, която е показал към отбора.

"Николас се превърна в установен и уважаван член на Уилямс. Очакваме с нетърпение той да поеме новата си роля и да ни помогне в обратния път нагоре".

"Нямам търпение да започна това приключение с тима и много се вълнувам за моя дебют във Ф1 по време Гран при на Австралия 2020" коментира Латифи.

Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!#F1 #WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreRacing pic.twitter.com/qKtq104Nkc