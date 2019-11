Мерцедес недоволни, че Ферари няма да блокират правилата за 2021

Мерцедес Ф1 са недоволни от факта, че Ферари няма да блокират правилата за 2021, сочи информация от Италия. Новите спортни, технически и финансови регулации бяха представени и гласувани, като основната им цел е шампионатът да стане по-конкурентен и достъпен.

Ферари са единственият тим, който има право на вето. Скудерията, заедно с Мерцедес, Ред Бул и Хаас имаха съмнения относно правилата. Само че италианците решиха, че няма стопират процеса, което пък е разочаровало Сребърните стрели.

Гадзето дело Спорт пише, че Мерцедес са имали очакването Ферари да наложат вето или най-малкото да се обявят против новите регулации в Световния съвет. Вместо това, обаче, Скудерията ги прие, защото все пак са доволни от финансовата страна на нещата.

Всъщност, цялата борба на немския тим е да се признае техния принос и тяхната водеща роля: те са от 25 години във Ф1 (отначало само като доставчик на двигатели), а в последните шест години – в пълна доминация. Смята се, че слуховете за напускане на спорта от страна на Мерцедес, не са достоверни, а се фабрикуват за сплашване на собствениците Либърти Медиа.

Мерцедес така или иначе не биха могли да се изтеглят напълно, защото имат договори за доставка на двигатели за Уилямс и Макларън.

Mercedes unhappy with Ferrari for not blocking 2021 rules https://t.co/MqUHUsiC7l pic.twitter.com/qnzgyAF4qO