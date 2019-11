Ботас най-бърз в първата сесия в Абу Даби, Фетел с катастрофа

Валтери Ботас записа най-бързо време в първата свободна тренировка в Абу Даби, подпомогнат от новия двигател на Мерцедес. Какъвто и резултат да постигне финландецът, обаче, той ще стартира от дъното на решетката заради смяната на турбото и мотора.

FP1 is back under way...



16 minutes remain of the first session of the weekend#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/eKRkiR8YRd — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

Втори на половин секунда изоставане се класира Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Люис Хамилтън. Алекс Албън с другия Ред Бул се нареди четвърти и така се оформи явно превъзходство на Сребърните стрели и Биковете пред Скудерията.

Себастиан Фетел даде пето време, но се завъртя на завой 19, удари се в бариерите и предизвика червен флаг. С това тренировката приключи преждевременно. Половин час по-рано червен флаг предизвика и Даниел Рикардо, чийто двигател Рено се повреди в края на обиколката.

That was NOT a good end to FP1 for Sebastian Vettel#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7omwhyvwpe — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

Най-добър в средата беше Ромен Грожан с Хаас, който зае шеста позиция, и беше по-бърз от Шарл Леклер с Ферари. Топ 10 затвориха Кевин Магнусен с Хаас на осма позиция, Антонио Джовинаци с Алфа Ромео на девета и Нико Хюлкенберг с Рено – на десета.

@danielricciardo is sporting an aero rake



It'll provide important information about his Renault's dynamic pressure#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/WeE0eWHz5V — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

Снимка: Getty Images