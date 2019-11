Ботас начело на 1-2 за Мерцедес, блъсна се с Грожан

Валтери Ботас продължи да бъде най-бърз и във втората свободна тренировка преди Гран при на Абу Даби, като остави зад себе си своя съотборник от Мерцедес Люис Хамилтън. Условията на "Яс Марина" бяха по-близки до тези, в които ще се провежда състезанието, отколкото по време на сутрешната сесия. Трети остана Шарл Леклер с Ферари, който в началото на тренировката закачи бариерите на завой 19, но успя да се върне за още обиколки.

Ботас, обаче, се удари с Ромен Грожан от Хаас на спирането в края на обратната права. Двата болида се завъртяха, финландецът повреди предното си крило, а Грожан получи повреди по пода. Заради отломките по пистата имаше за кратко червен флаг.

Четвърта позиция зае Себастиан Фетел за Ферари, като следобед Скудерията беше по-бърза от Ред Бул. Макс Верстапен и Алекс Албън се наредиха съответно пети и шести. Както и сутринта, най-бърз от останалите отново беше Ромен Грожан.

Топ 10 заформиха Серхио Перес с Рейсинг Пойнт и двата болида на Торо Росо, като Дани Квят остана девети, а Пиер Гасли – десети. Макларън останаха 11 и 12.

