Верстапен изпревари Мерцедес преди квалификацията

Макс Верстапен с Ред Бул изпревари двата Мерцедеса в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Абу Даби. Холандецът, Люис Хамилтън и Валтери Ботас се събраха в по-малко от една десета разлика един от друг. Четвърти остана Алекс Албън с втория Ред Бул, а Ферари се класираха пети и шести, като Себастиан Фетел беше по-бърз от Шарл Леклер.

Най-добър в средата беше Серхио Перес с Рейсинг Пойнт, въпреки че по болида му беше забелязан теч на масло. След него в колоната се наредиха четири различни отбора: Даниел Рикардо с Рено – осми, Карлос Сайнц за Макларън – девети, Пиер Гасли с Торо Росо – десети и Ромен Грожан с Хаас – 11-ти.

Perez car leaking oil, and Kimi gets some on his visor



Quick mop up job and he's fine #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/ELqX9gLBc4 — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

Сесията премина без особени проблеми, но условията за квалификацията ще са по-различни, така че не е сигурно дали разпределението на силите ще бъде същото. В петък отново Ферари бяха по-слаби в ранната тренировка, но с по-добро темпо следобед.

Formation lap complete, and we're seconds away from lights ou -



Ah, right #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/w4CCcgfCoR — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: Getty Images