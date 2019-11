Хамилтън два пъти говорил с Ферари през 2019

Люис Хамилтън на два пъти се е срещал с президента на Ферари Джон Елкан през 2019, твърди италианският вестник Гадзета дело Спорт. Шесткратният световен шампион има договор с Мерцедес до края на 2020, така че вече се завъртяха слухове какво ще избере той след това.

На практика пред Хамилтън стоят само три реални възможности: да се пенсионира, да поднови с Мерцедес или да отиде във Ферари. Всеки пилот би искал да се състезава с най-легендарния тим във Формула 1, така че Люис едва ли прави изключение, независимо какво казва официално. Но така или иначе, за него няма логика да отиде в друг отбор.

Шефът на Ферари Матиа Биното заяви, че е "щастлив" от факта, че пилот от ранга на Хамилтън е свободен след 2020. Гадзета дело Спорт вярва, че вече са били водени преговори между британеца и Скудерията: "Вече са били проведени две срещи между президента на Ферари Джон Елкан и Хамилтън през 2019. Елкан е голям негов фен, както и вицепрезидента на Ферари Пиеро Ферари, който е в Абу Даби този уикенд".

Вестникът пише още, че интересът към Люис продължава от години, дори още от времето на Лука ди Монтедземоло и Стефано Доменикали. Според изданието, от страна на Хамилтън също има желание за съвместна работа, като дори се твърди, че той бил разочарован, когато италианците подписали с Фетел през 2017.

"Люис е изключителен почитател на славната история на Ферари, на живота на Енцо Ферари, и освен, че има няколко коли, шампионът е посещавал тайно базата в Маранело, където е обядвал с Пиеро Ферари".

