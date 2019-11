Ботас с втора смяна на двигател за уикенда в Абу Даби

Мерцедес са били принудени да направят втора смяна на двигателя в колата на Валтери Ботас за последния уикенд от календара в Абу Даби. След петъчните тренировки е бил открит проблем, който е наложил тази мярка.

Това ще бъде петият двигател за годината, а отборът е взел решението, за да се застрахова от евентуални повреди по време на състезанието в неделя. Тимът официално потвърди, че ще бъдат сменени ICE, MGU-H, MGU-K и турбото.

"Въпреки наказанието, аз ще се боря за полпозишън, просто защото го искам. Ще бъде забавно с нов двигател. Но определено най-важното ще бъде състезателното темпо, защото тръгвам от дъното ".

UPDATE: @ValtteriBottas will take his fifth PU of the season after we suffered a pneumatic leak yesterday.



He will use a new ICE, MGU-H, MGU-K and Turbo for the rest of the race weekend. He will (still) be starting from the back of the grid. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/rZ8dmI7JBB