Хамилтън грабна последния полпозишън за годината със стил

Люис Хамилтън спечели последната квалификация от сезон 2019 в Абу Даби. Типично в свой стил шесткратният световен шампион не пусна газта, въпреки че интригата в шампионата отдавна приключи както за него, така и за Мерцедес. Британецът постави нов световен рекорд на пистата "Яс Марина". Той не беше печелил полпозишън от Гран при на Германия насам преди девет старта.

HAMILTON: "She's been a special car. Today is the last Saturday I'll get to drive her, so I'm really happy to get back on pole position"#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Zukz0F0IM1 — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

A fifth Pirelli Pole Position Award of 2019 for Lewis Hamilton - and his first since Germany in July #AbuDhabi #Pirelli @pirellisport pic.twitter.com/aunz4xRZFk — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

Втори остана съотборникът му Валтери Ботас, който, обаче, ще стартира от дъното на решетката, заради принудителна смяна на двигател. Трети се класира Макс Верстапен с Ред Бул, който беше доста бърз в последната тренировка, но се оплакваше от липса на сцепление по време на квалификацията.

Lots of work going on as Red Bull investigate the issues reported by Max Verstappen in Q2



He's emerged from the garage for Q3 though - as the green light signals the start of the session!#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Gq7zxlDBbR — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

Ферари останаха четвърти и пети, като Шарл Леклер беше по-бърз от Себастиан Фетел. Заради грешна преценка на ситуацията и времето, монегаскът не успя да направи втори бърз опит в третата фаза на квалификацията. Буквално няколко метра не му достигнаха, за да започне последната си обиколка. Съотборникът му, обаче, успя да направи втория си опит, но не и да подобри времето си.

EARLY PACE-SETTERS, Q2



1 HAM 1:35.634

2 LEC 1:35.697

3 VET 1:35.786

4 VER 1:36.275

5 SAI 1:36.629#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/bUA1xhr7kN — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

Шести се класира Алекс Албън с Ред Бул. В топ 10 влязоха още два отбора – за Макларън Ландо Норис постигна седмо време, а Карлос Сайн – девето; за Рено Даниел Рикардо записа осма позиция, а Нико Хюлкенберг – десета. След като се приложи наказанието на Ботас, десети ще стартира Серхио Перес с Рейсинг пойнт.

Снимка: Getty Images