Хамилтън: Искахме да изцедим всичко от тази красива кола

Люис Хамилтън спечели и последното състезание за годината в напълно шампионски стил: пилотът на Мерцедес беше начело във всяка една обиколка в Абу Даби от старта до финала. Британецът не свали темпото до края и дори записа и най-бързата обиколка в състезанието. Тази единайсета победа за сезона беше по-скоро като потвърждаване на пълната му доминация, иначе и без нея той вече грабна шестата си световна титла.

"Изключително съм благодарен на невероятния отбор, на всички в Мерцедес, които продължиха да се стараят през цялата година" сподели развълнуваният Хамилтън след края на надпреварата на "Яс Марина". "Кой би предположил, че в края на сезона ще сме толкова силни?"

"Въпреки че вече титлата е подсигурена, искахме да изцедим още от тази красива кола, и да разберем колко още може да се постигне. Това е произведение на изкуството. Благодаря на феновете, обикалям целия свят, получавам огромна подкрепа и хората ме вдъхновяват да продължавам".

Люис поздрави всички млади пилоти на пистата и заяви, че за него ще бъде чест да се състезава с тях в бъдеще. През зимата Хамилтън щял да се посвети изцяло на семейството и близките си.

HAMILTON: "I am proud and super grateful to this team, thank you to everybody here and back home. This car is a work of art"#AbuDhabi2019 #F1 pic.twitter.com/0pQwcRh2Kv