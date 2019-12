Глобиха Ферари, Леклер запази подиума си

Шарл Леклер се размина с наказание и запази подиума си след Гран при на Абу Даби. Малко преди последния старт за сезон 2019 стана ясно, че ФИА са отчели разлика в декларирания обем гориво в болида на монегаска и измереното от длъжностните лица. Разследването беше отложено за след края на надпреварата.

Пилотът на Ферари беше извикан след приключване на състезанието да даде обяснения. В крайна сметка стюардите прецениха, че той няма вина, така че наказанието беше наложено на отбора. Скудерията ще заплати глоба от 50 000 евро, тъй като заявеното от тях количество гориво се разминава с 4.88 кг от измереното преди старта.

Леклер завърши на трета позиция и остана четвърти в шампионата на 24 точки пред своя съотборник Себастиан Фетел. В своя дебютен сезон за Ферари и едва втори във Формула 1 Шарл записа първите си две победи, както и седем полпозишъни – най-много от всички през 2019.

