Фетел: Трябва да съм по-добър; мога да съм по-добър

Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел призна, че трябва да подобри представянето си. В последния старт за 2019 той завърши едва пети, докато младият му съотборник Шарл Леклер се качи на подиума. Това е първият път, в който Себ бива победен от своя съотборник във Ферари.

"Това не беше годината, на която се надявахме, точка" сподели Фетел. "Смятам, че причините са очевидни, поуките също. Трябва да бъдем по-силни като отбор. Аз индивидуално трябва да се справям по-добре, мога да се справям по-добре. От моя страна годината не беше добра".

"Все пак не смятам, че нещата са толкова зле, колкото изглеждат, защото имаше много дреболии, които в крайна сметка развалиха общата картина. Аз винаги първо гледам в себе си. Сигурен съм, че мога да се представя по-силно, това ще е целта ми следващата година".

"Да се надяваме, че ще имаме по-силен пакет, с който да се борим срещу Мерцедес и Ред Бул в челото".

Vettel after Abu Dhabi: I must do better, I can do better https://t.co/Htms0UN7Si #F1 #Vettel