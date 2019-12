Ферари изгубили шампионата още когато проектирали колата

Шефът на Ферари Матиа Биното изрази мнение, че тимът е изгубил битката с Мерцедес още миналата година, когато са проектирали болида за сезон 2019. В началото Скудерията стартира с големи амбиции да прекрати десетгодишната пауза без титла, само че реалността се оказа по-различна. Ферари се отличиха с общо три победи и девет полпозиции, а колата им беше най-бърза от всички на правите отсечки, но останаха втори при конструкторите и четвърти и пети при пилотите.

"Смятам, че загубихме тази година още когато правихме дизайна на колата" сподели Биното. "Нашият дизайн не се оказа толкова добър, колкото на съперниците. Това е основната причина."

"Сезонът беше доста динамичен и напрегнат. Имаше много неща за правене. Реструктурирахме, реорганизирахме тима. Все пак мисля, че през цялото време се опитвахме да откриваме слабите места и да подобряваме колата. В известна степен успяхме да го постигнем през сезона. Сега сезонът свърши и вече се ориентираме към следващия".

