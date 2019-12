Тестовете в Абу Даби приключиха, Ръсел най-бърз с Мерцедес

Мерцедес W10 приключи годината като най-бързата кола за 2019 в последния втори ден от след сезонните тестове в Абу Даби. В кокпита днес беше Джордж Ръсел, който имаше възможността да направи 145 обиколки с най-добрия болид, след като цяла година пътуваше в дъното на колоната с Уилямс.

Putting some more laps on the board before lunch. #AbuDhabiTest pic.twitter.com/y6KOoLzUfN