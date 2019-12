Алонсо отрича да е егоцентрик

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо отрича да е такъв егоцентрик, какъвто медиите често го описват. "Смятам, че репутацията е едно, а фактите са друго" коментира испанецът.

"Може да видите съотборници, които катастрофират един в друг, както видяхме този сезон, и както често се вижда при съотборниците" отбеляза Алонсо, и подчерта, че след подобни случки на пистата, извън е нея е просто "нормален ден в офиса".

"Ще видите как давам слипстрийм на съотборник на "Монца" и на "Спа". Това е съвместна работа, така че, когато говорим за репутация, нека по-добре да гледаме фактите". Фернандо сподели още, че е научил много от съотборниците си в Световните серии за издръжливост Себастиен Буеми и Казуки Накаджима. "Показаха ми много неща още от първия ден на тестовете. Винаги аз бях този, които прави грешките или задава най-много въпроси".

В момента Алонсо се подготвя за участие в Рали Дакар за първи път и признава, че още не се чувства готов. Засега най-важното за него е да постигне "Троен шлем", а завръщането във Ф1 изглежда все по-малко вероятно.

