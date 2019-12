Стандартизирани колела във Ф1 от 2021

За да попречи на отборите да печелят преимущество чрез дизайна на колелата, ФИА е решила да ги стандартизира от 2021 нататък. За доставчик на джанти е избрана компанията BBS.

Мерцедес преди бяха открили начин да получат аеродинамично преимущество, като пробиваха дупки в джантите. Това накара ФИА да преразгледа регулациите в тази насока. Колелата са поредният елемент, който ще бъде уеднаквен, като се спазва цялостната политика за намаляване на разходите и сгъстяване на състезателната решетка.

В момента всеки отбор сам си произвежда джантите, а от 2021 тази задача ще бъде поверена на BBS. Магнети Марели и Бош пък ще предоставят горивните помпи.

