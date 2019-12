Първи кадри на Мерцедес с 18-инчовите гуми

Пирели публикуваха в социалните мрежи първи кадри на болида на Мерцедес, оборудван с новите 18-инчови гуми, които ще влязат в употреба от 2021. Снимките са от тестовете в Абу Даби, а болидът беше подкаран от Джордж Ръсел.

Day 2 of our 2021 #Fit4F1 18-inch tyre development test is currently underway at @ymcofficial circuit with @GeorgeRussell63 driving also today for @MercedesAMGF1

It’s a sunny day in Abu Dhabi, with 23 degrees. #F1testing @F1 pic.twitter.com/EVcZL4hIQY — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 9, 2019

През 2020 новият размер гуми ще бъде използван най-напред във Формула 2, преди да навлезе във Ф1. Очаква се болидите да се променят значително след въвеждането на новите регулации, но на тези снимки колелата са поставени на W10.