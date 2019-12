Рено обезсърчени от решението да се запази правилото старт с гумите от Q2

Шефът на Рено Сирил Абитбул е "обезсърчен" от конкурентните отбори във Ф1, които гласуваха да остане правилото за старт с гумите от Q2. По сега действащите правила всеки пилот от първите десет стартира в неделя с този комплект гуми, с който е записал най-бързата си обиколка във втората фаза на квалификацията.

През 2019 преимуществото на отборите от топ 3 беше значително и те обикновено записваха без проблем най-бързите си обиколки в Q2 с медиум гуми. По този начин на стартовата решетка най-често класираните от седмо до десето място бяха със софт, а тези зад тях със свободен избор от медиум или хард.

В последното състезание в Абу Даби пилотите на Рено Даниел Рикардо и Нико Хюлкенберг стартираха осми и десети, но в крайна сметка потънаха назад и загубиха точки от Серхио Перес и Даниил Квят, които имаха възможност за по-добра стратегия с гумите. В Италия пък Кими Райконен получи рядко прилагано наказание, заради старт с различни гуми от тези в Q2.

"Всички се бяха съгласили в Стратегическата група да отпадне това глупаво правило" коментира Абитбул. "Но когато се стигна до гласуване, изглежда споразуменията се върнаха, а аз, честно казано, направо съм обезсърчен от това".

"Имаше лоби от топ отборите и техните младши тимове да се спре промяната, защото тя е измислена от тях, така че да се предпазят. Не смятам, че това им е необходимо, но то е екстра защита. Много глупаво правило, трябва да отпадне. Никой не прави нищо по въпроса, което ме отчайва".

Renault “exasperated” by rivals voting to keep “stupid” Q2 rule https://t.co/NjKPdzksDJ pic.twitter.com/hCBlDAP8tC