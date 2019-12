Хамилтън май е разбил байка на Роси

Ако някой се чуди защо няма новини около MotoGP теста на Люис Хамилтън този понеделник, италианската преса има готов отговор. Ла Република твърди, че шесткратният световен шампион от Ф1 е разбил байка на Валентино Роси.

Двамата състезатели излязоха на пистата в началото на седмицата, за да си разменят возилата: Хамилтън да подкара MotoGP Ямахата на Роси, а Валентино – Ф1 Мерцедеса на Люис. Първи е трябвало да бъде британецът, но според италианското издание, той е катастрофирал.

Дали това е истина или само спекулация – за момента няма информация, тъй като събитието се проведе при закрити врати. Няма и никаква официална информация нито от Мерцедес, нито от Ямаха.

Super excited to swap rides with the legend Valentino Rossi very soon... Watch this space guys. You ready @ValeYellow46? @MonsterEnergy @MercedesAMGF1 @YamahaMotoGP #LH44VR46 pic.twitter.com/yVcalan8Vo