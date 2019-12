Марко не спазил обещанията си към Гасли

Пиер Гасли разкри, че д-р Хелмут Марко не е спазил част от обещанията, които му е дал през 2019. Френският пилот започна сезона като пилот на Ред Бул, но по средата беше върнат обратно в Торо Росо заради слабо представяне.

"Хелмут ми обеща някои неща, особено за промени по колата" заяви Гасли пред френския вестник Л’Екип. "Каза ми, че ще остана до Абу Даби. Някои обещания не бяха спазени и аз съм разочарован от това".

Пиер сподели още, че Марко лично му съобщил новината, че се връща в Торо Росо, а той останал огорчен, защото сметнал решението за несправедливо. "Бях много измъчен от шестте месеца в Ред Бул. От една страна, защото бях само на 80% от моя потенциал, но от друга страна, защото не ми дадоха условия да се подобря".

"Във Формула 1 не всичко опира до представянето. Ф1 е безмилостен свят, където понякога парите и политиката имат превес. Ще бъде наивно да не се отчетат всички фактори, които водят до такива решения. Но има неща, които ще си останат само между мен и отбора".

"Предпочитам да се съсредоточа върху себе си. Има някои неща, които трябваше да направя по различен начин, това ми е ясно. Но все пак съм на 23 години".

