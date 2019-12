Първи кадри от уличното трасе в Ханой

През 2020 в календара от Формула 1 влизат две нови състезания. Гран при на Холандия се завръща на пистата "Зандвоорт", а чисто новата надпревара за Голямата награда на Виетнам ще се провежда по улиците на столицата Ханой. Появиха се първите кадри от трасето, което още се изгражда.

Строителните дейности са още в началото и все още се полага настилката. От снимките изглежда, че пистата има добър потенциал. Изглежда, че има дълга права, последвана от дълъг завой, който може да предложи интересен екшън, когато Ф1 пристигне във Виетнам през април 2020.

Пистата е дълга 5.565 км, има 23 завоя и е вдъхновена от "Монако", "Сузука", "Сепанг" и "Нюрбургринг". Комбинацията от дълги прави и остри завои ще я направи предизвикателна за пилотите, но пък и доста вълнуваща за зрителите.

First look at the 2020 Vietnam Grand Prix Hanoi Street Circuit! https://t.co/ef42kk8cwR via @GPblog .com

Hanoi Street Circuit just got a whole new corner!



Get familiar with its 23 twists and turns #VietnamGP #F1https://t.co/JHKbLXceEF