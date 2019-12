Ето как Хамилтън и Роси се размениха (видео)

Седемкратният MotoGP шампион Валентино Роси се размени с шесткратния Ф1 шампион Люис Хамилтън за серия от обиколки на пистата "Рикардо Торино" край Валенсия. Люис призна, че е имал проблеми с управлението на Ямахата, но все пак е върнал байка цял. Преди да излязат снимки и видео от събитието имаше слухове за катастрофа, но очевидно силно преувеличени.

"Байкът е много труден за каране" сподели Хамилтън пред Скай Спортс. "Имах едно малко завъртане, но иначе го върнах обратно цял. Уча се стъпка по стъпка, но е много, много трудно".

"Честно казано, това ми беше най-добрата година. Смятам, че това беше върховен завършек. Не съм очаквал да продължавам до декември и то на такова ниво. Вече нямам търпение да се видя със семейството и да прекараме Коледа заедно".

Swapping rides with @valeyellow46 was epic guys! Best day ever Thanks @MonsterEnergy #LH44VR46 @YamahaMotoGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/19hvOnFzdX