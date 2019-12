Либърти лобирали за Алонсо в Ред Бул

Съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко отново хвърли бомба: Либърти медиа питали дали в отбора има място за Фернандо Алонсо през 2020… Австриецът нарече собствениците на Ф1 "новите мениджъри на Алонсо".

"Ние веднага им отговорихме, че нямаме нужда от Алонсо" каза Марко пред Ауто Билд. "Няма как да стане, защото и нашият партньор Хонда също няма нужда от него. Дори името Алонсо ги кара да настръхват".

Съставът на Ред Бул за следващия сезон е ясен: Макс Верстапен и Алекс Албън.

"Трябва да дадем на Макс кола, с която може да стане шампион през 2020. В противен случай той ще си тръгне. В момента се случват много неща зад кулисите, предстоят решителни седмици".

Marko: The name Alonso makes the hair on their necks bristle https://t.co/HJ5DibIP4b #F1 #F12019 #motorsport #racing #MsportXtra #F1offseason @alo_oficial #BigF1Question: Is Fernando's F1 dream finally over? pic.twitter.com/1u5OuXfmJl