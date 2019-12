Ферари признаха за разговори с Хамилтън

Ферари за първи път признаха, че са водени разговори с Люис Хамилтън относно евентуалното му присъединяване към Скудерията през 2021. Договорът на шесткратния световен шампион с Мерцедес изтича в края на 2020, а малко преди последното състезание за сезона в Абу Даби той се е срещнал с Джон Елкан, който е председател на борда на директорите на Ферари. Главният изпълнителен директор Луис Камилери потвърди за водените разговори:

"Вече стана публично достояние, че Люис е имал разговори с нашия председател. Много сме поласкани от интереса на редица пилоти и конкретно Люис да се присъединят към нас. Всеки пилот на състезателната решетка иска да кара за Ферари".

"Ние имаме дългосрочен договор с един пилот, а контрактът на другия изтича в края на 2020. В момента би било прекалено прибързано да се правят решения за бъдещето. Ще разгледаме опциите, които са пред нас, и ще преценим кое е най-добре за нашия тим".

