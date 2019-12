Фетел ще има 5 старта да спаси кариерата си във Ферари

Себастиан Фетел може би ще има само пет старта, за да спаси кариерата си във Ферари през 2020. Доколкото е известно, Шарл Леклер има договор до 2022, докато този на четирикратния световен шампион изтича в края на следващия сезон. Немският пилот ще трябва да даде всичко от себе си, за да убеди ръководството да го оставят, вместо да го сменят с Хамилтън.

"Трябва да видим представянето му, как се адаптира към колата, и мотивацията му за в бъдеще" отговори Биното на въпрос какви са перспективите пред Фетел и Ферари. "Не е въпросът дали прави грешки или не. По-скоро става дума за това как той вижда своето собствено бъдеще и как ние виждаме отбора".

"Ферари има преимуществото, че е много популярен тим сред пилотите. Привилегировани сме. До началото на май, да кажем – Гран при на Испания – ще искаме вече да сме ориентирани как ще продължи всичко през 2021".

