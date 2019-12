Марко знае какъв е проблемът на Фетел във Ферари

В падока на Ф1 Хелмут Марко е един от хората, които познават много добре Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион имаше трудна 2019 година, а съветникът на Ред Бул има обяснение на какво се дължат проблемите му, поне отчасти.

"Фетел вече не е един от тримата най-добри пилоти във Ф1 и Леклер контролира по-добре психологическите игри" заяви Марко пред Моторспорт-Тотал. Въпреки това той е на мнение, че публиката не трябва да го отписва все още: "Не може да го отпишете още, въпреки че беше голяма изненада, че Леклер веднага стана много бърз във Ферари".

Ако политиката е замесена в този спорт, то при Ферари това важи в най-висока степен: "Ферари са много известни с това, а Себастиан на моменти е прекалено честен. В Ред Бул той се научи да казва нещата едно към едно".

