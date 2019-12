Рикардо почти бил подписал с Ферари

Даниел Рикардо започна живота извън света на Ред Бул с разочароващ сезон. Като пилот на Рено най-високото постижение на австралиеца беше четвърто място в Гран при на Италия. Това класиране му помогна все пак да запише присъствие в топ 10 в края на шампионата за 2019.

Репортер от холандската медия Зиго спорт коментира представянето на Рикардо във френския тим така: "От момента, в който постъпиш там, си почти сигурен, че няма как да се получи нещо хубаво, но той беше разочарован, че е номер две в тима. Той не иска това".

"Уверен съм, че неговият адвокат е бил постигнал сделка с Ферари. Имало е подпис върху някакъв документ, преди да отиде в Рено. Всичко е било прекратено, заради представянето на Шарл Леклер или по друга причина, която не ми е известна, но в крайна сметка, Даниел Рикардо е във Ф1, за да кара за Ферари".

Ricciardo was close to signing for Ferrari: "Almost certain that there was a deal" https://t.co/YpLP1NRiNS via @GPblog.com