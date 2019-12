Ето кои са най-добрите пилоти във Ф1 през 2019 според самите тях

Официалният сайт на Ф1 е помолил дискретно пилотите да класират своите колеги според представянето им през 2019. На всеки състезател е било казано, че вотът му ще остане анонимен, и че всеки може да включи и себе си в подредбата. Въпреки това, обаче, някои от тях са предпочели да не се оценяват.

Задачата е била всеки да направи свой топ 10 на пилотите, като използва точкуването при състезание – 25 точки за първия и 1 за десетия. След това сайтът е събрал гласовете на всички, за да ти подреди в общо класиране. Резултатите се различават от реалното в шампионата.

Люис Хамилтън очаквано е оценен най-високо от колегите си, но пък съотборникът му Валтери Ботас, който е втори в официалното класиране със своите четири победи, е едва пети според гласовете на останалите пилоти. Вместо това, Макс Верстапен и Шарл Леклер попълват топ 3.

Ето и цялата подредба:

1. Люис Хамилтън (Мерцедес)

2. Макс Верстапен (Ред Бул)

3. Шарл Леклер (Ферари)

4. Карлос Сайнц (Макларън)

5. Валтери Ботас (Мерцедес)

6. Даниел Рикардо (Рено)

7. Ландо Норис (Макларън)

8. Себастиан Фетел (Ферари)

9. Джордж Ръсел (Уилямс)

10. Пиер Гасли (Торо Росо и преди това Ред Бул)

Who better to rank our class of 2019 than the drivers themselves?!



And some of their results might surprise you #F1