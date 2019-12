Ред Бул са 2 седмици напред в графика си

Д-р Хелмут Марко заяви, че Ред Бул са две седмици напред в своя график за подготовката за сезон 2020. Всичко изглежда позитивно и те са напът да атакуват шампионата следващата година.

"Поучихме се от тази година и нямаме никакви извинения за следващата. Двигателят Хонда е върхово ниво, Макс също е върхово ниво, а ние сега трябва да осигурим добро шаси" каза Марко.

"Две седмици напред сме от графика и нещата се развиват по-добре от всякога."

Макс Верстапен също има високи очаквания за 2020: "Искам да спечеля повече състезания през сезона. Надяваме се, че ще участваме в битката още от началото на годината и да имаме шанс да се борим за титлата в шампионата".

