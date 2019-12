Ръсел повтаря пътя на Леклер

Джордж Ръсел направи силен дебют във Формула 1, въпреки че нямаше възможност да докаже скоростта си в крайно изоставащия отбор на Уилямс. Все пак британецът не е чак толкова назад по отношение на конкуренцията от своето поколение, защото успя да победи както Ландо Норис, така и Алекс Албън във Формула 2.

"Всеки в Мерцедес и Уилямс знае, че победих Ландо и Алекс миналата година. Аз съм по същия път, по който мина Шарл: фактически той спечели Формула 3, аз също, той спечели Ф2, аз също – и двамата в дебютния си сезон. Сега Шарл има най-много полпозишъни, Алекс показва какво може, Ландо върши прилична работа – радвам се за тези момчета".

"Всъщност, аз искам те да се справят добре, защото това е добре и за мен. Когато ми дойде време да водя преговори, ще мога да кажа, че сега не съм имал възможност да покажа какво мога, но пък съм се доказал срещу тези момчета миналата и по-миналата година".

