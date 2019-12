10 подобрени рекорда във Ф1 през 2019

Сезон 2019 определено беше по-интересен от предишния и предложи по-оспорвани битки, по-изравнено съперничество, както и 10 подобрени рекорда:

1. Най-много точки в шампионат и най-дълъг период между титли

Люис Хамилтън спечели титлата с 413 точки – с 5 повече от резултата, с който грабна петата си титла през 2018. Разбира се, в сумата влизат и точките от записани най-бързи обиколки, които се присъждат за първи път. Освен това, Хамилтън подобри рекорда на Шумахер за най-дълъг период между първата и последна титла. Михаел има 10 години между първата и седмата, докато Люис направи 11 между първата и шестата си.

2. Най-много двойни победи в квалификацията и състезанието

Ферари и Мерцедес си оспорваха този рекорд през сезона, но в крайна сметка тимът от Маранело поведе с 65 двойни победи едновременно в квалификацията и състезанието. Мерцедес имат 64, а след тях са Макларън и Уилямс с по 62.

3. Най-много точки без да си световен шампион

Валтери Ботас достигна 1289 точки в своята кариера през 2019, но все още не е бил световен шампион. Предишният притежател на рекорда беше Фелипе Маса, който изпусна шанса си през 2008 в полза на Хамилтън в последната обиколка от сезона.

4. Най-млад победител от Ферари

Този рекорд стоеше срещу името на Джаки Икс повече от 50 години, преди Шарл Леклер да запише първия успех в своята кариера. Това стана в Гран при на Белгия, когато монегаскът беше на 21 години, 10 месеца и 16 дни. Икс е спечелил неговата във Франция през 1968 на възраст 23 години, 6 месеца и 6 дни.

5. "Най-млад" подиум

В Гран при на Бразилия имаше доста драма, а след като Карлос Сайнц се вреди в тройката зад Макс Верстапен и Пиер Гасли, средната възраст на пилотите на подиума беше 23 години, 8 месеца и 23 дни. Предишният рекорд беше за подиума в Италия през 2008, когато на него се качиха Роберт Кубица, Хейки Ковалайнен и Себастиан Фетел.

6. Най-много състезания без полпозишън

Този рекорд вече е в ръцете на Серхио Перес: мексиканецът е взел участие в 176 състезания, но никога не е печелил квалификация.

7. Най-много състезания начело

Седемкратният световен шампион Михаел Шумахер е водил 142 състезания в своята кариера, но Люис Хамилтън подобри постижението му през 2019. Британецът вече има 148, а Себастиан Фетел е трети по този показател с 105.

8. Най-много състезания преди качване на подиума

Карлос Сайнц младши трябваше да изчака цели 101 състезания, преди да запише първия си подиум в Гран при на Бразилия. Това стана постфактум, след като Хамилтън беше наказан и загуби третата позиция.

9. Най-дълга пауза между два финиша в точките

В хаотичното Гран при на Германия Роберт Кубица успя да запише 1 точка през 2019. Предишното му финиширане в топ 10 беше през 2010 в Гран при на Абу Даби, което прави 3178 дни пауза.

10. Най-бърз питстоп

1.82 секунди бяха достатъчни на Ред Бул, за да сменят гумите на Макс Верстапен на "Интерлагос". Те подобриха собствения си рекорд от 1.88 секунди, записан в Гран при на Германия 2019.

History? Re-written. Records? Smashed.



Here are incredible feats achieved during the 2019 #F1 season https://t.co/K4LkId8MIR