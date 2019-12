В Германия завинаги ще остана номер две, признава Фетел

Себастиан Фетел има успешна кариера във Ф1 до момента със своите четири световни титли. Той, обаче, е наясно, че в родната Германия завинаги ще остане номер две след великия Михаел Шумахер.

"Такъв съм и ще си остана номер две в Германия във Ф1, но това не е проблем за мен" сподели Себ пред немската телевизия. "Шансовете ми да се приближа намаляват все повече и повече, особено с младите пилоти, които сега могат да докажат таланта си, пък и Хамилтън все още доминира".

"Смятам, че състезанията на Михаел бяха уникални и все още са такива. Той беше човекът, който направи пробив за Формула 1 и моторния спорт в Германия. Всеки, който идва след него, се нарежда зад гърба му. Това е напълно очевидно."

