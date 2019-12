Леклер мечтае да се бори за титлата с Фетел

Шарл Леклер разкри, че мечтата му е да се изправи в битка срещу своя съотборник във Ферари Себастиан Фетел за титлата в шампионата. Когато пристигна в Скудерията, монегаскът се очакваше да бъде в ролята на втори пилот, но още от началото нещата се развиха другояче. В крайна сметка, Шарл завърши сезона на 24 точки пред Себ.

"Беше голямо предизвикателство, но аз видях възможност пред себе си и я последвах" обясни Леклер. "Отношенията ми със Себ са добри, въпреки че хората не ми вярват. Моята мечта е да се съревновавам следващата година за титлата, но не с Хамилтън или Верстапен, а с Фетел – тогава това ще означава, че Ферари имат най-добрата кола".

За първи път в своята кариера Леклер ще помага за развитието на колата, която ще управлява през следващия сезон, но възприема напрежението като нещо добро. "Това ще бъде първият път, в който оставам в една и съща кола две години подред. Ще бъде много позитивно, въпреки че имам повече напрежение върху себе си".

Leclerc: The dream is to fight Vettel for the title https://t.co/MSfX8P05kK pic.twitter.com/dFh4zcUP0Z