Нова аеро концепция в Мерцедес за 2020?

През седмицата Мерцедес пуснаха в социалните мрежи видео с Валтери Ботас, който дава мерки за седалката в болида за 2020 във фабриката в Бракли. Един кадър от него разкрива интересен детайл, който може би означава промяна в аеро концепцията на отбора за следващия сезон.

Видеото беше качено в Туитър, след което бе премахнато, но наблюдателен ентусиаст е забелязал промяната и е публикувал стоп кадри. От изображенията се вижда, че има голяма разлика във височината на елементите за странична защита на кокпита: при W11 те са разположени доста по-ниско, отколкото при болида от 2019 – W10.

Въпросната конструкция има важна роля при насочването на въздушния поток и намаляване на съпротивлението. Подробен анализ и сравнение можете да прочетете в Туитър:

Is a new aero concept in store for Mercedes' 2020 W11? A screenshot from Valtteri Bottas' recent seat fitting reveals a small detail that suggests a change is coming. https://t.co/j9LRFonFxV