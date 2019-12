Тод посочи имената от поколението след Хамилтън

Тази година Люис Хамилтън записа своята шеста шампионска титла и подобри още един рекорд – за най-дълъг период между първата и последната, а именно 11 години. Британецът е на 34 години и едва ли скоро ще пожелае да се пенсионира, но ето че във Ф1 започва цяло ново поколение след него. Президентът на ФИА Жан Тод очаква новата генерация да бъде водена от Шарл Леклер, Макс Верстапен, Ландо Норис, Джордж Ръсел и Пиер Гасли.

"Фантастично е да има човек и талант като Люис" заяви Тод пред Аутоспорт. "Но той вече е част от историята на моторния спорт, а всяко десетилетие се появяват нови специални таланти. Преди него беше Михаел Шумахер. В началото бяха Фанджо, Кларк, Стюарт. Винаги има невероятни таланти, Люис един ден ще трябва да си тръгне, и нови имена ще го сменят".

"Верстапен и Леклер вече се открояват, защото колите им помагат, но пилоти като Норис, Ръсел и Гасли са много талантливи. Сред тях ще бъде Люис на новото поколение. Надявам се да имат възможност да се състезават с него".

