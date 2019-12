Верстапен е най-бърз, но Хамилтън е по-добър

Съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко направи изненадващо сравнение между пилота на тима Макс Верстапен и световния шампион Люис Хамилтън. Според Марко, младият холандец е най-бързият пилот във Ф1 в момента, но шесткратният световен шампион все пак си остава по-добър като цяло.

"Въпреки факта, че Люис Хамилтън е вече шест пъти световен шампион, Макс Верстапен сега е най-бързият и добър пилот във Формула 1" отсече Марко, но след това беше помолен да уточни, дали неговият състезател е най-добрият по принцип, и уточни: "Не. На пистата Макс може и да е по-бърз, но ако говорим за напълно завършен състезател, Хамилтън все още е по-добър".

"Той има невероятна скорост и внушителен опит. Това го виждаме отново и отново. Той обикновено не е в челото в свободните тренировки, но се мобилизира в квалификацията и прави най-добра обиколка. Пилотирането му е впечатляващо – да вземем например Монако: той караше бавно на местата, където е невъзможно да има изпреварване, и така пазеше гумите".

"Или пък вижте най-бързата му обиколка в Абу Даби. В сравнение с Макс той е много опитен. Това е огромно преимущество. Естествено, той има късмета да е отпред през повечето време, там се диша по-лесно. Но точно това искаме да променим следващата година".

