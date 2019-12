На Ферари не им трябва Хамилтън

Ферари не трябва да харчат пари за толкова скъп пилот като Люис Хамилтън, а да заложат на Леклер и да инвестират повече в колата. Това е мнението на известния с прямотата си Флавио Бриаторе. Има множество спекулации за бъдещето на шесткратния световен шампион след 2020, като всеобщото очакване е той да завърши кариерата си в мечтания от всеки пилот тим – Ферари.

Ако подобен ход е логичен за самия Хамилтън, то за Скудерията това не е добър вариант, смята Бриаторе: "Хамилтън в Маранело през 2021? Между него и Леклер аз бих заложил на Шарл. Той струва по-малко".

"Тото Волф във Ферари през 2021? Той е акционер в Мерцедес. Няма логика да отиде да работи като служител за друг отбор – това няма да реши проблемите". Бриаторе даде пример с Рено – отборът, който той ръководеше преди години: "Ферари имат нужда от лидер, а най-важното е колата. Рено, например, дадоха куп пари на Даниел Рикардо, а беше по-добре да инвестират в развитието на колата".

"Ферари трябва да направят кола, която е на една десета от Мерцедес, чак тогава пилотът може истински да допринесе".

