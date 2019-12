Хонда се развиват много по-бързо от Ферари

Главният отговорник за двигателите в Мерцедес Анди Кауъл е впечатлен от прогреса на Хонда през изминалия сезон. Той е на мнение, че японците са надминали Ферари по отношение на темповете на развитие. След няколко години на мъки с хибридната технология във Формула 1, Хонда най-накрая започнаха да печелят. Трите победи, записани от Макс Верстапен с Ред Бул затвърдиха впечатлението за изключителен напредък както в мощността, така и в издръжливостта.

"Хонда са най-добри в подобренията през тази година, те са по-напред от Ферари в темповете на развитие. Ред Бул могат да правят шампионски коли, Макс Верстапен е невероятен, а Хонда… инвестицията в това, което правят, е огромна, също както и тяхната решимост е огромна".

"Всичко това се вижда на пистата, усеща се правилната структура и взимането на решения. Ще бъде много вълнуващо. Ако имаме шест коли, които се борят гума до гума във всяко състезание, може би и някой друг инцидент, който да е решаващ – това ще е култов шампионат!"

After struggling for the better part of four years to get to grips with Formula 1’s hybrid technology, Honda flourished in 2019.https://t.co/JoYR6CfUcE https://t.co/nvLFI07qoU