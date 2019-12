Хамилтън не печели само заради най-бързата кола

Роберт Кубица не приема аргумента, че Люис Хамилтън печели титлите си, защото е в най-бързата кола. Според бившия вече пилот на Уилямс, титлата от 2019 доказва, че шесткратният световен шампион не зависи само от болида си.

"Мисля че номер 6 казва всичко" заяви Кубица. "Особено този сезон той показа, че дори в много състезания, в които не караше най-бързата кола, все пак успяваше да спечели или да направи разликата".

"Това го прави много труден за побеждаване, дори невъзможен. Щом е трудно за другите, значи е добре за него. Щастлив съм за него. Познаваме се от много отдавна и той година след година показва изключително пилотиране. През 2019 в някои състезания свърши наистина великолепна работа".

