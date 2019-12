Ред Бул ще спечели пет състезания и титлата през 2020

Преди старта на сезон 2019 Хелмут Марко направи смела прогноза, твърдейки, че Ред Бул ще спечели пет състезания. Това не се случи, макар че и трите победи на Макс Верстапен са си постижение. Сега, преди старта на сезон 2020 Марко направи още по-гръмка заявка: според него Ред Бул ще вземе пет победи и титлата през следващата година.

"Фактът, че спечелихме само три състезания, ми костваше пари" пошегува се Марко. Въпреки всичко, той вярва, че отборът е имал възможност да вземе пет, дори шест победи. Все пак, Марко остава щастлив от показаното и от успешното партньорство с Хонда.

"През 2020 ще спечелим поне пет състезания и шампионата." Със сигурност Биковете имат нужда да постигат сериозни успехи, защото това е единственият начин да задържат Макс Верстапен и през 2021.

