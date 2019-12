Добрите дни на Фетел вече са зад гърба му

Бившият пилот и настоящ коментатор на Скай Спортс Мартин Брандъл изрази мнение, че най-добрите дни на Себастиан Фетел вече са в миналото, но все пак още е рано да го отписваме. По време на шестгодишния си престой в Ред Бул немецът записа впечатляваща колекция от 38 победи и четири поредни световни титли. Откакто през 2015 премина във Ферари, той продължава да е сред участниците в челото на колоната, но не е печелил титла.

През последните пет сезона доминацията на Мерцедес така или иначе не даде шанс на други претенденти за шампионата, но не може да се отрече, че Фетел допусна доста грешки и не оползотвори повечето от възможностите, които се отвориха пред Ферари.

"Смятам, че той има един минус – слаба преценка в дуелите гума до гума, и това започва да се засилва с напредването на възрастта му" коментира Брандъл. "Той все още е бърз. Някои от квалификационните му обиколки са направо светкавични".

"Той има темпото, не трябва да бъде отписван, и не трябва да го сменят прибързано с нещо неизвестно. Но така или иначе най-доброто вече е зад гърба му. Аз много го харесвам. Той е възрастен, не очаквайте от него да играе на плейстешън по цяла нощ".

